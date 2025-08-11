Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı

Temmuz ayında sigorta fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Sağlık sigortalarında yıllık bazda %62,64 ile en yüksek artış kaydedildi. Oto sigortaları yıllık %42,61, konut sigortaları ise %31,92 oranında zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz 2025 enflasyon verileri, sigorta ürünlerindeki fiyat değişimlerini ortaya koydu. Sigorta ürünleri, TÜİK'in aylık enflasyon hesaplamasında "143 temel başlık" arasında yer alıyor ve bu kapsamda oto, konut ve sağlık sigortası fiyatlarındaki değişimler ayrı ayrı izleniyor. Temmuz ayında bu üç kalemde de artış kaydedildi.

Sağlık Sigortasında Yıllık Artış %62,64

Sağlık sigortalarının fiyatı, Temmuz ayında bir önceki aya göre %7,28 artarken, yıllık bazda artış oranı %62,64'e ulaştı. Bu oran, tüm sigorta kalemleri içinde en yüksek artış olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu yükselişte sağlık hizmetlerindeki maliyet artışlarının, kur hareketlerinin ve poliçe yenileme dönemlerinde uygulanan yeni tarife politikalarının etkili olduğunu belirtiyor.

Otomotivde de Fiyatlar Yükseliyor

Motorlu taşıt sigortalarında fiyat artışı devam ediyor. TÜİK verilerine göre, oto sigortalarının fiyatı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,40 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre yıllık artış oranı %42,61 olarak kaydedildi. Araç parçalarındaki ithalat bağımlılığı, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve kaza onarım maliyetlerindeki yükseliş, oto sigortalarındaki artışın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Konut Alanındaki Oran %31,92

Konut sigortalarında da fiyat artışı devam etti. Bu alandaki yükseliş Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37 oranında artarken, yıllık artış oranı %31,92 oldu. Sigorta şirketleri, konut sigortası poliçelerindeki fiyat artışını; inşaat maliyetlerindeki yükselişe, deprem risk primlerindeki güncellemelere ve doğal afet teminatlarında artan tazminat ödemelerine bağlıyor.

Hizmet Yelpazesi Genişliyor

Sigorta sektöründe prim artışlarının yanı sıra hizmet yelpazesi de genişliyor: