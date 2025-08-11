Sosyal Medya Ünlüsü Deniz Servan Narin, Kazada Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nde, TEM yolunda TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 07:41, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 08:48
Sosyal medya hesabından çektiği motosiklet videolarıyla tanınan Deniz Servan Narin hayata veda etti.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Narin, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.