Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi

Türkiye genelinde hava durumu bugün büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

BALIKESİR: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege

DENİZLİ: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık MUĞLA: 39°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

ADANA: 43°C, az bulutlu ve açık

43°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık HATAY: 37°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

ANKARA: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık KONYA: 34°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 32°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

AMASYA: 34°C, parçalı bulutlu

34°C, parçalı bulutlu ARTVİN: 26°C, parçalı yer yer çok bulutlu

26°C, parçalı yer yer çok bulutlu SAMSUN: 30°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

ERZURUM: 30°C, parçalı ve az bulutlu

30°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 29°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 37°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu