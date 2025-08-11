Galatasaray, Alvaro Morata'nın Milan'a geri döndüğünü duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hem İspanyol oyuncuyla hem de kulübü Milan'la karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Galatasaray'ın bu anlaşma karşılığından Milan'dan 5 milyon euro fesih bedeli alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Morata'nın 651 bin 652 euroluk alacağından da feragat ettiği vurgulandı.

Geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadroya katılan Alvaro Morata, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.