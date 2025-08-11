Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Trump-Putin görüşmesi öncesi petrol fiyatları düşüyor

Petrol piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye odaklanırken fiyatlarda gerileme yaşandı.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 08:37
Trump-Putin görüşmesi öncesi petrol fiyatları düşüyor

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska'da bu hafta yapacakları görüşme öncesinde petrol fiyatları düşüyor.

Geçen hafta yüzde 4'ün üzerinde değer kaybeden petrol, bu sabah da düşüşünü sürdürdü. ICE'de Brent ham petrolü 42 sent (%0,6) gerileyerek 66,18 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) petrolü ise 40 sent düşüşle 65,52 dolara indi.

Görüşmenin Ukrayna'daki savaşa son verme amacı taşıdığı belirtilirken, olası bir anlaşmanın Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesine ve uluslararası piyasalara arzın artmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Analistler, barış görüşmelerinin başarısız olması halinde piyasalarda hızlı bir boğa görünümüne dönüş yaşanabileceğini ve fiyatların sert yükselebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: ForInvest

