Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Fatih Altaylı'ya yeni soruşturma: 3 yıl hapsi istendi

'Cumhurbaşkanı'nı tehdit' suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ile 3 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 09:39, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 09:41
Fatih Altaylı'ya yeni soruşturma: 3 yıl hapsi istendi

Fatih Altaylı hakkında yeni gelişme...

Tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "tehdit ve hakaret" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını söyledi ve gözaltına alındığında da 2 sayfalık ifade verdi.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YENİ SORUŞTURMA

Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu'nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı.

Altaylı'nın 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan "YouTube" sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Kaynak: Ensonhaber

