Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki üye dağılımına ilişkin AK Parti, CHP ve DEM Parti Grup Başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Yazıda, bu üç partiden komisyona birer isim daha bildirmeleri talep edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 09:49, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 09:50
Yazdır
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı

İyi Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarında yer almayacaklarını bildirmesi üzerine İyi Parti'ye ayrılan üç üyelik, partinin bu kararıyla boş kaldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, komisyondaki siyasi parti gruplarının üyelik sayılarının yeniden hesaplandı. Yapılan yeni dağılıma göre, AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin komisyondaki sandalye sayıları birer artacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından gönderilen yazıda, söz konusu partilerin komisyona ilaveten görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini bugün saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletmeleri istendi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber