Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı

İyi Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarında yer almayacaklarını bildirmesi üzerine İyi Parti'ye ayrılan üç üyelik, partinin bu kararıyla boş kaldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından, komisyondaki siyasi parti gruplarının üyelik sayılarının yeniden hesaplandı. Yapılan yeni dağılıma göre, AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin komisyondaki sandalye sayıları birer artacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından gönderilen yazıda, söz konusu partilerin komisyona ilaveten görevlendirecekleri milletvekillerinin isimlerini bugün saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına iletmeleri istendi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.