Dolar günü yükselişle kapattı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 40,69 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 17:36, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6820
|40,6830
|40,6940
|40,6950
|Avro
|47,4360
|47,4370
|47,3280
|47,3290
|Sterlin
|54,6700
|54,6800
|54,6630
|54,6730
|İsviçre frangı
|50,4240
|50,4250
|50,1840
|50,1940
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6520
|40,7320
|40,6640
|40,7440
|Avro
|47,3960
|47,4760
|47,2880
|47,3680
|Sterlin
|54,6100
|54,8200
|54,6030
|54,8130