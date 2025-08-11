Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,6820 40,6830 40,6940 40,6950 Avro 47,4360 47,4370 47,3280 47,3290 Sterlin 54,6700 54,6800 54,6630 54,6730 İsviçre frangı 50,4240 50,4250 50,1840 50,1940 ANKARA ABD Doları 40,6520 40,7320 40,6640 40,7440 Avro 47,3960 47,4760 47,2880 47,3680 Sterlin 54,6100 54,8200 54,6030 54,8130