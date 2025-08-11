Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rezan Epözdemir soruşturmasında '150 bin dolar rüşvet' iddiası

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde tanık ifadesi ortaya çıktı. Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 15:58, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 15:59
Rezan Epözdemir soruşturmasında '150 bin dolar rüşvet' iddiası

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçları olmak üzere 2 ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde A.D. isimli şahsın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Tanık A.D. ifadesinde, şüpheli Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eyleminin olduğunu ve bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi. Tanık A.D. ifadesinde, vekalet ilişkisi bulunmayan, 2021 tarihli eyleme ilişkin Epözdemir'in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında rüşvet aldıklarını, 75 bin dolarlık kısmın tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmın ise tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıklarını söylediği aktarıldı. Ayrıca bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de kendisinin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğünü söylediği de kaydedildi.

Aralamalarda biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç. ve alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği belirtildi

Soruşturma çerçevesinde iddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği, tanığın iddia ettiği gibi 8 Temmuz 2021'de C.Ç.'nin, A.D.'nin adresine gittiği, ardından aynı gece C.Ç.'nin Epözdemir ile ortak baz verdiği belirtildi. Öte yandan yapılan aralamalarda biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç., alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca, sosyal mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı öne sürülüyor.

Sonraki Haber