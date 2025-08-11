Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır

Bahçeli, İsrail'in saldırılarının sadece Gazze halkını değil, bölgedeki barış umutlarını da hedef aldığını vurguladı.

Bahçeli, bölgede yaşanan şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, " İsrail'in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır " ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İsrail 'in Gazze 'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

