Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için TBMM'de tören

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şıvgın için bugün TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Şıvgın'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Şıvgın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi.

Şıvgın'nın hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Halil Şıvgın'ın cenazesi, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Tatlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Halil Şıvgın 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şıvgın, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Anavatan Partisi'nin (ANAP) kurucu üyesi olarak siyasete atılan Şıvgın, Ankara Milletvekili olarak 3 dönem TBMM'de görev yaptı.

Şıvgın ayrıca çeşitli dönemlerdE Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Şıvgın, evli ve 3 çocuk babasıydı.