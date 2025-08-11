Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili yarın Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran'ın açıklamasına göre; Kavelaşvili'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında, Türkiye'nin stratejik ortağı Gürcistan'la iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.