Yangınlardan etkilenen yaralı hayvanlara yönelik Bakanlıktan uyarı

Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Altı ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Altı ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yangınlardan etkilenen yaralı hayvanlara yönelik Bakanlıktan uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk müdahaleye ilişkin uyarıda bulunarak, "Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 15:34, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 15:35
Yazdır
Yangınlardan etkilenen yaralı hayvanlara yönelik Bakanlıktan uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, orman yangınlarından etkilenen yaralı yaban hayvanlarına yapılacak ilk yardıma ilişkin bilgi verildi.

Küçük bir yardımın bir canı kurtarabileceğine işaret edilen paylaşımda, "Yangın bölgesinde yaralı hayvan gördüğünüzde doğru şekilde müdahale edin ve hemen yetkililere bildirin." denildi.

Paylaşımda, yaralı bir hayvanla karşılaşılması halinde yapılacaklara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Kendi güvenliğinizi sağlayın, yangın ve diğer tehlikelere karşı dikkatli olun. Hayvanı kıyafet ve battaniye gibi koruyucu örtüyle sarın ve bölgeden uzaklaştırın, ılık ortamda tutun, ani ısı kaybını önleyin. Hareketini kısıtlayın, kutu, kafes gibi güvenli alana yerleştirin. Sadece yanık kısmı yıkayın, steril nemli bezle sarın. Krem sürmeyin, soğuk ortama almayın. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya en yakın veterinere haber verin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber