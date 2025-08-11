Samsun'da köprüden düşen otomobildeki çocuk öldü
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde köprüden düşen otomobilde bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 17:42, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 17:44
Kuşkayası Mahallesi'nden Kösedik Mahallesi'ne seyir halindeki M.S. (30) yönetimindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil köprüden düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan H.E.D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.