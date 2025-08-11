Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Karataş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı'nda görev yapan Uzman Çavuş Selami Acımaz, mesaiye giderken kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Acımaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Selami Acımaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ayrıca eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acımaz'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi, Karaköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Acımaz defnedilecek.