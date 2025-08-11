Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasında kaldı

12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
OGM: Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Milyonlarca araç sahibi için emsal karar: O ücret geri alınabilecek
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Bakan Yumaklı açıkladı: Bugün 55 orman yangını çıktı
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasında kaldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınında, tahliye çalışmaları yaptıkları sırada alevlerin arasında kalan Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) üyeleri, ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 23:24, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 23:25
Yazdır
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasında kaldı

Çanakkale merkezli derneğin başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyüne orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı.

Sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, bölgede bağlı vaziyette küçükbaş hayvanlar ve köpekler olduğunu fark etti.

Küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri bölgeden uzaklaştırmak isteyen USSOD ekibi, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin sitenin yolunu kapatması üzerine alanda mahsur kaldı.

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı.

Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, AA muhabirine, bölgede AFAD koordinasyonunda hareket ederek, yangınla mücadele çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu:

"2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber