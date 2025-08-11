Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın lideri Konyaspor

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

- TÜMOSAN Konyaspor liderlik koltuğunda

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

- Puan durumu

Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TÜMOSAN KONYASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3 2.GALATASARAY 1 1 0 0 3 0 3 3 3.GÖZTEPE 1 1 0 0 3 0 3 3 4.HESAP.COM ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 5.SAMSUNSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 6.TRABZONSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 7.BEŞİKTAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 8.CORENDON ALANYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 9.FATİH KARAGÜMRÜK 0 0 0 0 0 0 0 0 10.FENERBAHÇE 0 0 0 0 0 0 0 0 11.KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12.RAMS BAŞAKŞEHİR 0 0 0 0 0 0 0 0 13.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 1 2 -1 0 14.KASIMPAŞA 1 0 0 1 1 2 -1 0 15.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 16.İKAS EYÜPSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0 17.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 18.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 0 3 -3 0

- 2. hafta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)