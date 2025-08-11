12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Spor

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın lideri Konyaspor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, haftayı averajla lider geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 23:50, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 23:54
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

- TÜMOSAN Konyaspor liderlik koltuğunda

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

- Puan durumu

Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.TÜMOSAN KONYASPOR

1

1

0

0

4

1

3

3

2.GALATASARAY

1

1

0

0

3

0

3

3

3.GÖZTEPE

1

1

0

0

3

0

3

3

4.HESAP.COM ANTALYASPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

5.SAMSUNSPOR

1

1

0

0

2

1

1

3

6.TRABZONSPOR

1

1

0

0

1

0

1

3

7.BEŞİKTAŞ

0

0

0

0

0

0

0

0

8.CORENDON ALANYASPOR

0

0

0

0

0

0

0

0

9.FATİH KARAGÜMRÜK

0

0

0

0

0

0

0

0

10.FENERBAHÇE

0

0

0

0

0

0

0

0

11.KAYSERİSPOR

0

0

0

0

0

0

0

0

12.RAMS BAŞAKŞEHİR

0

0

0

0

0

0

0

0

13.GENÇLERBİRLİĞİ

1

0

0

1

1

2

-1

0

14.KASIMPAŞA

1

0

0

1

1

2

-1

0

15.KOCAELİSPOR

1

0

0

1

0

1

-1

0

16.İKAS EYÜPSPOR

1

0

0

1

1

4

-3

0

17.ÇAYKUR RİZESPOR

1

0

0

1

0

3

-3

0

18.GAZİANTEP FK

1

0

0

1

0

3

-3

0

- 2. hafta

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

