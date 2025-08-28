1 Ekim 2008 Öncesi Yedek Subaylık Hizmeti Hem İşçi, Hem Memur Emekli Aylığını Kazandırır Mı?

Soru : Merhaba, 07/08/1976 doğumluyum. 19.06.1995 tarihinde 4A sigorta başlangıcım yapıldı. 4A' dan 4107 gün prim ödemem mevcut. 07/12/2010 tarihinde ise MEB' de kadrolu öğretmen (4C) olarak atandım. 5318 günlük prim de 4C' de olmak üzere, toplam 9425 gün prim ödemem bulunmakta. Askerliğimi 2001-2002 yılları arasında asteğmen olarak tamamladım. Burada da 4C' den 1 yıllık bir prim ödemem söz konusu. (4C başlangıcı için yazdım).

Emeklilikte 2 ayrı statüden, yani işçi aylığı ile birlikte memur emekli aylığının alınmasının mümkün olduğunu biliyorum. (Kriter 1 Ekim 2008 öncesinde memurluk hizmetlerinin (asteğmenlik süresince emekli sandığına yapılan kesintiler dahil) olup olmadığıdır).

Konuyla ilgili tarafıma detaylı ve aydınlatıcı bilgi vermenizi, süreçte ne şekilde hareket etmem gerektiğine dair destek olmanızı saygılarımla arz ederim. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce yedek subay okulu hariç yedek subaylık hizmeti olanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girerler ve bu durumda olanların hizmetleri SGK prim kesintileri memur statüsündekiler hakkında uygulanan sisteme dahil olurlar ve bu süre memur statüsünde geçen hizmet olarak sayılır ve ayrıca bu süreye karşılık yıpranma payı da uygulanır.

Farklı statüde 2 ayrı emekli aylığı alma konusu:

Emeklilikte 2 ayrı statüden, yani işçi veya esnaf aylığı ile birlikte memur emekli aylığının alınması mümkün olur, ancak kişilerin tek veya iki aylık almalarındaki önemli kriterin ilki 1 Ekim 2008 öncesinde memurluk hizmetlerinin olup olmadığı hususudur.

Ayrıca, konudan da anlaşılacağı üzere, önemli kriterlerden ikincisi 2 ayrı aylığı almak için öncelikli olarak bir statüden aylık bağlanmış olması gerekmektedir. Yine, bir statüden aylık bağlandığında çalışılmış hizmetlerin tamamı üzerinden aylık bağlanması söz konusu olacağından, ikinci bir statüden aylık bağlandığında ise daha önce aylık bağlanmada dikkate alınan süreler hiçbir surette birleşmeye tabi tutulmaz. Bu husus, 2829 sayılı Kanun madde 5 hükmünde açık olarak belirtilmiştir.

Hizmet bütünleşme konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce farklı statülerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanır ve bu kanunun 5 inci maddesinde yer alan "Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malullük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz." Hüküm gereği, ikinci bir emekli aylığına hak kazanma halinde daha önce aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetlerin birleştirilmemektedir.

Memur ve İşçi olarak 2 ayrı (emekli/yaşlılık aylığı) aylık alma konusu:

Farklı statülerden emekli olanlar için iki aylık alması yukarıda da belirttiğimiz gibi kişilerin mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk/memurluk statüsünde sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Bu durumdaki kişiler hakkında aylık, hizmet şartı, ikramiye vb. gibi konularda 5434 sayılı Kanun, aylık kesilme şartlarında 506 sayılı Kanun (5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü haricinde), hizmet bütünleşmesi şartlarında 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğinden işçi statüsünde emekli olmuş kişiler;

- İşçi statüsündeki emekli aylıklarını yine bir işyerine girip işçi statüsünde prim ödemek suretiyle 506 sayılı Kanun hükümleri gereği emekli aylıklarını kestirdikten sonra (5335 SK/Md. 30 hükmü uyarınca aylık kesilme hariç) memurluğa başlarsa tüm hizmetler üzerinden son 7 yıl hizmet kuralı (1260 gün ve daha fazla hizmet) işler ve son 7 yıl hizmet toplamına göre aylık bağlanacak statünün tespitinin yapılıp, bunun sonucunda tek bir statüden aylık ödenmesi durumu ortaya çıkar.

- Şayet, işçi statüsündeki aylıklarını kestirmeden memur statüsüne atanırsa işçi statüsündeki emekli aylığı 506 sayılı Kanun yerine 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü işletilerek kesilir, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, bu durumda her statü ayrı ayrı değerlendirilir. Memur statüsünde geçen hizmetleri aylık bağlanmasına yetiyor (en az 15 yıl ve 61 yaşın dolumu gibi) ve emekli olur ise memur statüsünden aylık bağlanır, ayrıca 5335 SK/Madde 30 hükmü uyarınca kesilen/durdurulan işçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, dolayısıyla da bu durumda hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabilecek durum ortaya çıkar.

Özetle: Hem işçi, hem de memur statüsünden 2 ayrı emekli aylığı alınabilmesi için öncelikli olarak bir statüden emekli aylığının bağlanmış olmasının gerektiği, şayet aylık bağlanmamış ve ilk defa aylık bağlanması durumu var ise tüm hizmetler üzerinden sadece 1 statüden aylık bağlanabileceğini, farklı statülerde geçen hizmetlerin ayrı ayrı dikkate alınamayacağını söyleyebiliriz.

Kısa ve net açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenebilecek durum şöyle olacaktır:

2001-2002 yıllarında yapmış olduğunuzu belirttiğiniz Yedek subaylık hizmetiniz sizi 5434 kapsamında memur olmanızı sağlar.

1995 tarihinde başladığını belirttiğiniz işçi statüsünde geçen hizmetleriniz de ayrıca EYT kapsamında yaş şartı aranmadan sadece 25 yıl hizmetinizi (işçi, yedek subaylık, yıpranma payı, memurluk dahil) tamamladığınızda istediğiniz de emekli olmanızı sağlar.

Ancak, işçi statüsünde geçmiş olduğunu belirttiğiniz süreler üzerinden memurluğa girmeden işçi statüsünde bağlanmış olan bir emekli aylığının da söz konusu olmadığı anladığımızdan hem işçi, hem memur statüsünden 2 ayrı emekli aylığı bağlanması mümkün olmaz.

Sonuçta, hem işçi, hem de memur olarak 2 ayrı emekli aylığı almanın ön şartı olarak 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk ve memurluktan sayılan hizmetlerin olmasının yanı sıra ayrıca, bir statüden bağlanmış bir emekli aylığının da olması gerektiğidir.