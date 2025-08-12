Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece olarak ölçüldü. Bunu, Şırnak'ın Cizre ilçesi 45,5, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 45,4 ve Antalya'nın Manavgat ilçesi 45,3 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: