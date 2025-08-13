2025-AGS ve ÖABT Sınav Sonuçları Açıklandı

Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Eğitim

2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

13 Ağustos 2025
2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Sınav Sonuçlarına Erişim

  • Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 saat 10.00'dan itibaren açıklanacaktır.
  • Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecektir.
  • Sonuçlar için ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi kullanılacaktır.

Sonuç Sorgulama Bağlantısı

2025-MEB-AGS: Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

