HMGS ve İYÖS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) başvuruları 13-20 Ağustos'ta yapılacak. Tüm detaylar burada.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 10:49, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 10:50
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS), 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlara başvurular, 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 13 Ağustos 2025 saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adayların, sınava başvurmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri önemle tavsiye edilmektedir.