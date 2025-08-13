HMGS ve İYÖS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Sınavlara başvurular, 13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 13 Ağustos 2025 saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

