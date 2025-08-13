Tek kişilik 'yoksulluk sınırı' asgari ücretin iki katına dayandı

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Temmuz 2025 Dönem Raporu" açıklandı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, İstanbul Halk Ekmek fiyatları ve zincir marketlerin internet fiyatları üzerinden hesaplama yapılan rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2025 için 25 bin 952 lira olarak belirlendi.

Bu meblağ sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı ortaya koyarken bir ailenin eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi giderlerle birlikte yapması gereken harcama tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 89 bin 768 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda; yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 7 bin 302 lirayı bulduğu, aynı doğrultudaki harcama tutarının yetişkin bir kadın içinse 6 bin 936 lira, 15-18 yaş arasındaki bir genç için 7 bin 214 lira ve 4-6 yaş arasındaki bir çocuk için 4 bin 500 lira olduğu belirtildi. Dört kişilik bir ailenin 25 bin 952 liralık açlık sınırına da bu meblağlar toplanarak ulaşıldı.

Tek başına yaşayan birinin yoksulluk sınırı 42 bin TL

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin hayatını idame ettirmesini sağlayacak barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarının toplam tutarının ise en az 42 bin 4 lira olması gerektiği belirtildi.

Günlük harcamalarda Temmuz 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 280,74 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu.

İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 212,96 lira ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 161,61 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 75,86 oldu.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 41,86 lira masraf yapılması gereken ürün grubunu oluştururken yumurta için 13,56 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için 20,15 lira harcama yapılması gerektiği aktarıldı.

Hangi yöntem izleniyor?

BİSAM, açlık ve yoksukluk sınırlarını belirlerken Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı "Türkiye'ye Özgü Beslenme Kalıbı"nı farklı kaynaklardan edindiği verilerle değerlendirerek yenileyerek elde ettiği BİSAM beslenme kalıbının yanı sıra TÜİK harcama gruplarına göre endeks rakamlarını ve TÜİK 2003 madde fiyatlarını dikkate alıyor.

Ekmek fiyatlarında ise referans değer olarak İstanbul Halk Ekmek, sebze ve meyvede de zincir marketlerin internet fiyatları alınıyor.