AFAD duyurdu: Balıkesir yine sallandı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 12:00, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 11:42
Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8.4 km olarak ölçüldü.