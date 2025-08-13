Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Çamlıca Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlandı. Silifke-Gülnar kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı

Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 19:37, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 19:38
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, 9 söndürme helikopteri, 46 arazöz ve 13 su ikmal aracı sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Çamlıca Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlandı.

Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

- Sahada 344 personel ve 122 araç görev yapıyor

Bölgeye giden Mersin Valisi Atilla Toros, yangın yönetim aracının konuşlandırıldığı alanda inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toros, incelemesinin ardından gazetecilere, saat 12.45 sularında başlayan yangına 10 dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.

Çalışmalara 9 helikopterin havadan destek sağladığını ifade eden Toros, şöyle konuştu:

"Bir helikopterimiz daha şu an yolda, diğer 9 helikopterle müdahaleye katılmasını bekliyoruz. Orman Teşkilatı'mız, AFAD'ımız, jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün araçlar da yangınla mücadele kapsamında çalışıyorlar. Sahada 122 araçla yangına müdahale ediyoruz."

Toros, sahada 344 personelin görev aldığını belirterek, "Ayrıca can güvenliğinin sağlanması açısından da Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait birliklerimiz de 210 personel ve 60 araçla sahada çalışmalarına devam ediyor." dedi.

- "Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik"

Tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığını dile getiren Vali Toros, Çamlıca Mahallesi'nde de tahliyeye işlemlerinin sürdüğünü anlattı.

Toros, ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Halihazırda Silifke ilçemizde 370 kapasiteli 3 pansiyonumuzu hazırladık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın geceyi geçirebilmeleri açısından her türlü imkanları sağlamış olduk. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı vatandaşımız veya personelimiz bulunmamakta. Sahada zararla alakalı birtakım tespitlerimiz var. Buna ilişkin personelimizin çalışmaları devam ediyor. Bütün çalışmamız yangının en kısa sürede belirli çerçevede kontrol altına alınması için."

