Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklama

Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklama

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 19:12, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 19:11
Yazdır
Mersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklama

Toros, Silifke ilçesindeki Akdere Mahallesi'nde yangın yönetim aracının konuşlandırıldığı alanda açıklama yaptı.

İlk olarak Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu:

"18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2'si itfaiye aracı, 2'si su tankeri. Ovabaşı Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

- Silifke'de dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Toros, Silifke'nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına da havadan müdahalenin 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü söyledi.

Karadan çalışmaların da orman teşkilatının güçlü ekibi, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ile kamu kurumlarına ait araçlarla devam ettiğini dile getiren Toros, "Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114'ü arazöz, 67'si orman teşkilatımıza ait, 44 de su ikmal aracımız var." dedi.

Toros, 501'i orman teşkilatından 1016 personelle sahada olduklarını belirtti.

Silifke'de yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Vali Toros, dünden itibaren dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşın, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

- Silifke'de 53 hane yangında zarar gördü

Bölgede zarar gören hanelerin olduğunu söyleyen Toros, "Şu ana kadar ilk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Özellikle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde birtakım problemlerimiz var. Bu problemlere ilişkin tespit çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Toros, canla başla çalışan tüm personele teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kahramanca mücadele ediyorlar, ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptılar. Uyumadan, fedakar şekilde çaba sarf ediyorlar. Sayın İçişleri Bakanı'mız ile Tarım ve Orman Bakanı'mız beni dün ve bugün arayıp bilgi aldılar, talimatlarını verdiler. O çerçevede de ilerlediğimizi ifade etmek istiyorum. Hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum."

- Yangın süreci

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber