Türkiye ve Gürcistan'dan Ortak Operasyon: 12 Kişi Yakalandı
Türkiye ve Gürcistan'ın ortak operasyonunda kırmızı bültenle aranan 12 kişi yakalandı. Şüpheliler çete üyeliği ve cinayetle suçlanıyor.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 şüpheli, Gürcistan'da iki ülke polisi tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Şüpheliler; çete üyeliği, cinayet ve hırsızlık gibi çeşitli suçlamalarla aranıyordu. Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıkları'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, başkent Tiflis'te düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilileri de katıldı.
Ortak Operasyonun Detayları
Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, operasyonun detaylarını paylaştı. Son 24 saat içinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonunda, Türk kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde hareket edildiği belirtildi. Dondoladze, Türkiye'nin son beş yıldır aradığı kişilerden sekizinin uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, dördünün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını açıkladı.
Gözaltına Alınanlara Yönelik Suçlamalar
- Kasten adam öldürme ve çocuk da dahil olmak üzere adam öldürme girişimi
- Soygun
- Sağlığa kasten ağır zarar verme
- Organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma
- Gasp
- Hırsızlık
- Yasa dışı olarak silah satın almak ve taşımak
- Uyuşturucu suçları
- Belgede sahtecilik
- Yatırım dolandırıcılığı
İade Süreci Başlatıldı
Dondoladze, gözaltına alınan şahısların Türkiye'ye iade edilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Ayrıca, operasyonun hazırlık sürecinde ve gerçekleştirilmesinde sağlanan destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti. Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkürlerini iletti.