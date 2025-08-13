Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 15:17, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 15:15
Edirne'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "tefecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

G.M. ve C.O'nun paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri fiziki takip, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketlerince tespit edildi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M ve C.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

