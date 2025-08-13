14 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Epözdemir'e 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebi
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Adli Olaylar

Epözdemir'e 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 23:33, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 23:57
Epözdemir'e 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebi

Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", ''FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Epözdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne götürülen Epözdemir, daha sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Epözdemir, "rüşvet" suçu kapsamında yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Rezan Epözdemir, ifadesinin alınmasının ardından "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından sorgusu ise sürüyor.

Bu arada, C.Ç'nin eski katibi olan ve dün gözaltına alınan, Bakırköy Adliyesi'nde icra müdürü olarak görev yapan şüpheli K.Y, etkin pişmanlık ve ikrar yönünde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

- Ne olmuştu?

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gizlilik kararı verilen "rüşvet" soruşturması kapsamında ifadesi alınan tanık A.D, Epözdemir'in rüşvet aldığı 3 farklı eylem olduğuna ilişkin iddiada bulunmuştu.

Tanık A.D, Epözdemir'in vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda, Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı da tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıklarını, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de Epözdemir'e götürüldüğünü öne sürmüştü.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021'de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulanmıştı.

