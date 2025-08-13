Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Bakan Memişoğlu'dan yeşil reçeteli ilaç soruşturması açıklaması
Bakan Memişoğlu'dan yeşil reçeteli ilaç soruşturması açıklaması
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan rolünde
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
'Yarısı Bizden' kampanyasından en çok faydalanan ilçe Bahçelievler oldu
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Memur-Sen eylem kararı aldı: Takvim açıklandı!
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Osmaniye'de yangına giden arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Geçti
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Konut Satışları Temmuzda Arttı!
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Kamu-Sen 'Adil Teklif' için 81 ilde sokağa çıkıyor
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
Küresel elektrikli araç satışları ocak-temmuz döneminde arttı
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
KOBİ'ler inovasyonla üretimi çeşitlendiriyor
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı Yusufeli HES'ten
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Elazığ'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 4 yaralı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ana sayfaHaberler Yaşam

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 11,19'luk oranla 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, 'Türkiye'nin en mutsuz ili' oldu. Araştırmada, Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon'un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane' de 'en mutsuz' iller arasında üst sıralarda yer aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 16:45, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 17:06
Yazdır
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en mutsuz şehri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Yapılan araştırma ve belirlenen listeye göre Karadeniz'in önemli şehirlerinden 818 bin 23 nüfuslu Trabzon, yüzde 11,19'luk oranla 'Türkiye'nin en mutsuz ili' oldu. Araştırmada Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu ve Gümüşhane'nin de 'en mutsuz iller' arasında üst sıralarda bulunması dikkat çekti.

Türkiye'nin en büyük 3 ili, İstanbul, Ankara ve İzmir de en mutsuz iller arasında yer aldı. 'En mutsuz il' sıralamasında Trabzon'u Antalya, İzmir ve Ankara takip etti. 15 milyon 907 bin 951 kişinin yaşadığı İstanbul ise 'mutsuzluk' oranı yüzde 9,12 olarak belirlenip, listenin 6'ncı sırasında yer aldı. Araştırmada, büyükşehirlerin yanında orta ve küçük ölçekli kentlerde mutsuzluk oranlarının yüksek olduğunu ortaya konuldu.

TÜİK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda Karadeniz Bölgesi'nden Sinop yüzde 77,7 oranla 'en mutlu şehir' olmuştu.

En mutsuz iller sıralaması şöyle:

Trabzon- Nüfus: 818 bin 23 - Oran: 11,19

Antalya- Nüfus: 2 milyon 688 bin 4 - Oran: 11,7

İzmir- Nüfus: 4 milyon 462 bin 56 - Oran: 10,65

Ankara- Nüfus: 5 milyon 782 bin 285 - Oran: 9,95

Samsun- Nüfus: 1 milyon 368 bin 488 - Oran: 9,72

İstanbul- Nüfus: 15 milyon 907 bin 951 - Oran: 9,12

Çorum- Nüfus: 524 bin 130 - Oran: 9,1

Ordu- Nüfus: 763 bin 190 - Oran: 8,75

Gümüşhane- Nüfus: 144 bin 544 - Oran: 7,68

'TRABZON'DA MUTSUZ OLMA ŞANSIN YOK'

Trabzon'da oturan Ömer Güney, bu kentte mutsuz olmanın mümkün olamayacağını ifade ederek, "Trabzon'da mutlu olmayan delidir. Yaylası, köyü, bayırı, deresi, ormanı var. Trabzon'da mutsuz olma şansın yok. Acıkınca birinin kapısını çalsan sana yemek yedirir. Kimse sana soru bile sormaz. Seni çok güzel ağırlar. Verilere inanmıyorum. Hiçbir şey yapamazsanız, sabah kuymak yapıp yiyin, mutlu olursunuz" dedi.

'SEBEBİ TRABZONSPORDUR'

Mehmet Sinan, mutsuzluğun her şeyle ilişkisi olduğunu belirterek, "Kime sorsanız mutsuz olduğunu söyler. Trabzonspor, sürekli gündemde o yüzden ilk sebebi budur. Yapılan transferler var. Normal bir takım olmaya çalışıyoruz. Belki Arap turistlerin şehre gelmesi ve bu sene biraz daha fazla sıcaklığın olması da olabilir. Nem oranı da sürekli yükseliyor. Ekonomi sorunu da tüm Türkiye'de var. Her şeyin etkisi vardır" ifadelerini kullandı.

'ŞOKE OLDUM'

Trabzon'daki insanların neşeli ve mutlu olduğunu söyleyen Melek Sevencan, "Mutsuz değiliz. Zaman zaman mutsuz oluyoruz ama Trabzon'un mutsuz ilk şehir seçildiğini duyunca şoke oldum. Genelde neşeli ve mutlu insanlarız ve mutluyuz. Şakacıyızdır, nereden çıktı bilemiyorum" diye konuştu.

'EN MUTLU ŞEHİR TRABZON'DUR'

Metin Kazancı ise "Bu durduk yere nereden çıktı? Neden Trabzon en mutsuz şehir olsun ki? En mutlu şehir Trabzon'dur. Biz mutluyuz. Sabah gelip, işimizin başına geçiyoruz. Esnaf ile gülüp eğleniyoruz. Bunu diyen yanlış demiş. Trabzon'u çekemiyorlar" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber