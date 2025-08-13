Arkadaşını öldürdü, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp kendini ihbar etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şüphelinin, cinayetin ardından evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 18:32, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 18:33
Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'taki evinde henüz kimliği öğrenilemeyen arkadaşını silahla vuran M.U. (21) olay yerinden kaçtı.
Şüpheli, bir süre sonra iki ay önce evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar etti.
İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, M.U'nun erkek arkadaşının öldüğünü belirledi.
Evde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Polis cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.