Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar eden kişi, sahte kimlikle yakalandı

Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar eden kişi, sahte kimlikle yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşını öldürdükten sonra, evi kiraladığı emlakçıyı arayıp kendisini ihbar eden ve Gümüşhane'de yakalanan zanlı Antalya'ya sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 17:32, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 17:32
Yazdır
Arkadaşını öldürüp kendisini ihbar eden kişi, sahte kimlikle yakalandı

Zafer Meydanı'nda kimlik kontrolü yapan bekçiler, askeri personel kimliği gösteren kişinin durumundan şüphelenerek bir süre takip etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, konaklamak için öğrenci yurduna giriş yapan kişinin gösterdiği uzman çavuş kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

Alanya'da işlenen bir cinayetin zanlısı olarak arandığı tespit edilen ve üzerinde yüklü miktarda para bulunan M.U. (21), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Antalya'ya sevk edildi.

Şüphelinin, 9 Ağustos'ta Alanya'nın Saray Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı arkadaşı Abdulcebbar Y'yi (28) öldürdükten sonra evi kiraladığı emlakçıya mesaj atarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

Öldürdüğü ev arkadaşına ait araçla Mersin'e hareket eden şüphelinin burada pansiyonda konakladıktan sonra İstanbul'dan uçakla Trabzon'a, tur otobüsüyle de Artvin'in Hopa ilçesine geldiği belirlendi.

Gürcistan'a kaçmaya çalışan ancak çıkış yapamayan zanlının Hopa'da otelde kaldığı, ardından Trabzon'a, oradan da Gümüşhane'ye geldiği tespit edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber