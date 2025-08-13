Bakan Yerlikaya: Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile Muş'a gelen Bakan Yerlikaya, Valiliği ziyaret ederek, Vali Avni Çakır'dan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Muş Öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na başkanlık yapan Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada Muş'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu söyledi.

Bu kapının, kardeşliğin, birliğin ve dirliğin mühürlendiği yer olduğunu ifade eden Yerlikaya, bu mührün, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerinin de mührü olduğunu, kimsenin bu kapıyı kırmaya, bu birliği bozmaya cesaret edemeyeceğini vurguladı.

"Bu topraklar, Türk, Kürt ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. Bizim birliğimizin temeli burada atılmıştır ve bu birlik ilelebet sürecektir." diyen Yerlikaya, "Malazgirt'te nasıl birlik olduysak, Milli Mücadele'de yedi düvele karşı nasıl omuz omuza direndiysek, bugün de aynı kararlılıkla dimdik ayaktayız. Bu irade karşısında yenilenler başka fitneler musallat ettiler başımıza. Kardeşi kardeşe kırdırmak istediler. Milletin bağrına nifak tohumları ekmek istediler ama bugün bir kez daha onların kirli hesaplarının kendi kısır döngülerinde boğulduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle fitne odaklarının nefesi kesildiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık terörsüz bir Türkiye'nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi ve duasıyla Terörsüz Türkiye kararlılığımızı dosta da düşmana da ilan ettik. Biz bugün eğer Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek boynumuzun borcudur."

Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu süreçte, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Yerlikaya, huzur ve güvenin evde, sokakta başladığını dile getirdi.

Her bir vatandaşın kendini huzurlu ve güvenli hissetmesinin en temel öncelikleri olduğunun altını çizen Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden beri suça ve suçluya, suça yeltenenlere hadlerini bildirdik, bildirmeye devam edeceğiz. Yasa dışı bahis suçlarına yönelik bu kabine dönemimizde 1164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı, 1911 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı. 62 bin 749 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında da bu kabine dönemimizde 288 bin 501 suç unsuru olan hesap tespit edildi. Yasadışı bahis, ödeme, bilişim, çevrimiçi çocuk istismarı ve terör iltisaklı suçlardan 10 bin 912 şahıs tutuklandı, 6 bin 995 şahsa adli kontrol hükümleri uygulandı."

Yerlikaya, Muş'un huzur ve güvenliği için suçla mücadeledeki kararlılıklarını yansıtan bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Muş'ta bu kabine döneminde kişilere karşı işlenen suçların yüzde 15 azaltıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Yani toplam 201 suç Muş'ta bir önceki dönemden daha az yaşanmış oldu. Aydınlatma oranımız da Türkiye ortalaması yüzde 98,1. Muş'ta daha da fazla. O noktada gerçekten arkadaşlarımız fevkalade bir aydınlatma, yani yakalayıp adalete teslim etme sonucunu bizlerle paylaştılar. Yine bu kabine dönemimizde mal varlığına karşı suçları Muş'ta yüzde 65,4 azalttık." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, kolluk birimleri, mülki idare amirleri olarak tek görevlerinin kişilere karşı, mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm suç olaylarını önlemek, sayıları düşürmek, mümkünse hiç olmamasını sağlamak, yaşanan olayları da bir an önce tüm teferruatıyla ortaya çıkarıp, belgelerini, dosyalarını tanzim ederek adalete teslim etmek olduğunu vurguladı.

- "Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız"

Muş'ta uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendiren Yerlikaya, "132 kilogram uyuşturucu madde, 5 bin 221 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu uyuşturucu operasyonları sonucunda 145 kişi tutuklandı, 27 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz. Hiç kimsenin geleceğimizi bu uyuşturucu illeti ile ipotek altına almasına asla ve asla göz yummayacağız. Baronundan, torbacısına varıncaya kadar ister imal ister satıcı hiçbiri umurumuzda değil. Bunların tamamını yakalayıp götürüp adalete teslim etme kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. İlk defa burada bir rakam daha verelim. Türkiye genelinde göreve başladığımız 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili tutuklananların sayısı 80 bin 775 oldu." diye konuştu.

Muş'ta organize suçlarla mücadele konusunda bu kabine döneminde 2 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 şahıs tutuklandı, 6 şahsa ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Suç işlemekte kibirlenen kim olursa olsun, gittiğimiz her şehrimizde bunu hem İçişleri Bakanlığıyla ilgili emniyet, jandarma personelimize bu talimatlarımızı veriyoruz, onlara sadece burada değil bütün görüşmemizde bu durumu soruyoruz. Muş'ta şu an için devam eden 2 planlı projemizin haricinde vatandaşlarımızdan da bize gelen ihbar şikayetlerini her an arkadaşlarımız takip ediyor. Varlığından haberdar olunan bir mesele varsa her fırsatta biz ekranları başında vatandaşlarımıza bunu istirham ediyoruz, organize suç örgütü, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, uyuşturucu satıcıları veya diğerleri, yasa dışı olduğuna inandığınız, suçlu olduğuna inandığınız ne varsa 112'den bizi arayın söyleyin. Arkadaşlarımızın kısa süre içinde sizin huzurunuz için gece gündüz demeden neler yaptığını hep birlikte göreceğiz."

Yerlikaya, tüm vatandaşlara güvenli, huzurlu ve kardeşçe bir Türkiye'de yaşama sözlerinin sonuna kadar arkasında olduklarının bilinmesini istediğini dile getirdi.

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyareti yaptı, çay ocağında vatandaşlarla çay içti, taleplerini dinledi.

Toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet ve jandarma birim sorumluları, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce katıldı.