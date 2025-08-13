Hatay'da orman yangını: Bölgede evler tahliye ediliyor

Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının etkili olduğu bölgede bulunan Yukarıbucak Mahallesi'nde evler tahliye edildi. Mahalle sakinleri kendi araçları ve ekiplerin sağladığı araçlarla bölgeden tahliye edildi.

