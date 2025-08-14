Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'

Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremine değindi. 'İstanbul'da deprem bitti' söylemlerinin halkı yanılttığını ifade eden bilim insanı, kentte 7'nin üzerinde bir deprem meydana geleceğini de belirtti.

14 Ağustos 2025
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 Ağustos'ta Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deprem gerçeğini unutmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremini de değerlendirdi.

"Deprem hazırlıkları devlet politikası haline gelmeli"

Habertürk'te yayımlanan bir programa katılan Prof. Dr. Naci Görür, deprem hazırlıklarının devlet politikası haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Görür, depreme dirençli yerleşim alanlar inşa etmenin bir gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde dayanıklı yapılar sayesinde hiçbir evin yıkılmadığını belirten bilim insanı, Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremde binaların ağır hasar almasının bu konudaki eksikliği ortaya çıkardığını kaydetti.

"Depremi önceden tahmin etmek mümkün değil"

Prof. Dr. Naci Görür, depremin gününü, saatini ve büyüklüğünün bilimsel olarak önceden tahmin edilemeyeceğini vurguladı.

Bilimsel veriler ışığında depremin yeri ve büyüklüğüne dair öngörüde bulunabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, bu nedenle can ve mal güvenliğini koruyacak önlemlerin zamanında alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

"İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin"

Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremi hakkında da açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin riski artırdığına işaret etti.

"İstanbul'da deprem bitti" demenin halkı yanılttığını belirten Prof. Dr. Görür, kentte 7'nin üzerinde bir deprem olacağının kesin olduğunu vurguladı:

"İstanbul daha tehlikeli oldu. İstanbul'da yakın zamanda olan 6.2 büyüklüğündeki deprem Kumburgaz fayının batı ucunun ancak cüzi bir kısmının kırılması, büyük bir kısmının kırılmadığı ve normal olarak körfezin içerisine giren adalar fayını da göz önüne alırsan. Halka yanlış bir şey pompalandı. 'İstanbul'da deprem bitti' sözleri halkı yanılttı. Bir tavsama oldu diye düşünüyorum, dolayısıyla İstanbul daha tehlikeli hale geldi. Bu fayların kırılmasıyla birlikte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı kesin."

