Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 416 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 416 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 16:50, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 16:55
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 406 bin lira, en yüksek 4 milyon 424 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 416 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 413 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 741 milyon 199 bin 494,48 lira, işlem miktarı ise 1080,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 750 milyon 709 bin 962,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.413.000,003.332,95
En Düşük4.406.000,003.320,00
En Yüksek4.424.999,503.390,00
Kapanış4.416.000,003.321,00
Ağırlıklı Ortalama4.416.427,973.354,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.741.199.494,48
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.080,09
Toplam İşlem Adedi55

