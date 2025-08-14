Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Ana sayfaHaberler Eğitim

2025-DGS Sonuçları Açıklandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 10:01, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 10:32
Yazdır
2025-DGS Sonuçları Açıklandı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih ve yerleştirme süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere de aynı platform üzerinden ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-DGS Sonuçlarına Nasıl Erişilir?

  • 14 Ağustos 2025 saat 10.00'dan itibaren sonuçlar açıklanacaktır.
  • Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapacaktır.
  • Sonuçlara ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşılacaktır.

Sonuç Sorgulama

2025-DGS Sınav Sonuçları bağlantısı üzerinden sınav sonuçlarınızı detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber