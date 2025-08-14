Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Prof. Dr. Naci Görür: 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin'
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
İstanbul'da motosikletli suç çetelerine operasyon: 105 gözaltı
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
TÜİK'ten 'Türkiye'nin en mutsuz illeri' haberlerine açıklama
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Konut satışları 2025'in en yüksek seviyesinde!
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Önder Kahveci açıkladı: Kamu-Sen de eylem kararı aldı
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Yılmaz Açıkladı: Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yatırım girişi!
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
Karaman Çocuk Evleri'ndeki iddialara Bakanlıktan açıklama
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
İki ilde okul servisçilerinden zam talebi
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Togg'un sedan modelinin satış tarihi açıklandı
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Erdoğan: Yarın Ak Parti'ye yeni katılımlar olacak
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Ankara-İzmir arası YHT ile 3,5 saate düşecek
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
Bayraktar duyurdu: Hedefimiz nükleer lige çıkmış bir Türkiye!
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
150'den Fazla Konutlu Projelere Kreş Zorunluluğu
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
MEB'den özel okullara 'sıkı denetim' talimatı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ'daki müsilaj ve arıtma tesislerine yönelik denetimlerde ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen 2 tesisle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı. Bakanlık ekipleri ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 TL ceza uyguladı, 55 tesisin faaliyetini durdurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 10:36, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 10:56
Yazdır
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ni müsilaj tehdidinden arındırma ve ekolojik dengesini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılında ortaya çıkan müsilajın ardından 6 Haziran 2021'de Bakanlık koordinasyonuyla 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanmıştı. Eylem planının en önemli maddesini ise Müsilaj Bilim Kurulu üyelerinin de işaret ettiği atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan azot ve fosfor yükünü azaltmak oluşturuyordu. Bu kapsamda eylem planında, bölgede bulunan atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürme zorunluluğu yer aldı.

Süre doldu, ileri arıtma taahhütleri yerine getirilmedi

Eylem planı kapsamında Marmara Denizi Havzası'ndaki belediyelerin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini kurmaları için verilen süre 15 Haziran 2025'te sona erdi. Ancak gelinen noktada tesislerin dönüşümü, kapasite artışı ve revizyonuna yönelik Bakanlığa sunulan 169 iş planından sadece 42'si tamamlandı. 2021 yılında Marmara Bölgesi'nde yüzde 51 olan ileri biyolojik atık su arıtma oranı sadece yüzde 0.7'lik artışla yüzde 51,7'e yükseldi.

7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetim sürüyor

Bakanlık, taahhütlerin yerine getirilmemesi üzerine 23 Haziran'da Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ildeki 480 tesiste eş zamanlı denetimlere başladı. Mevcut atık su arıtma tesislerinin ileri atık su arıtma sistemine geçip geçmedikleri, standartlara uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 50 kişilik denetim ekibi ile 24 yetkili çevre laboratuvarının desteğiyle devam ediyor.

Şarköy'deki derin deşarja ve Marmaraereğlisi'ndeki atıksu arıtma tesisine ceza

Bakanlık ekipleri bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ile Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetim yaptı. İleri biyolojik arıtmaya geçmeyen Şarköy Derin Deniz Deşarj Atıksu Arıtma Tesisi ve ileri biyolojik arıtma yapmadığı belirlenen Marmaraereğlisi Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki ihlallerle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin TL idari ceza uygulandı.

Daha önce de kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 6 milyon 687 bin TL ceza kesilmişti. Yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediye Başkanlığı'na da 1 milyon 337 bin 354 TL ceza uygulanmıştı. Diğer illerden alınan numunelerin incelemeleri sürüyor.

Bu yıl 55 tesis kapatıldı

Marmara Havzası'nda bu yıl ocak ayından bugüne kadar 5 bin 638 tesiste denetim gerçekleştirdi. 822 milyon 547 bin 811 TL ceza uygulandı. 55 tesise kapatma cezası verildi. Ayrıca yine bu yıl Marmara Denizi'nde, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik 34 bin 467 deniz aracı denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 60 deniz aracına 978 bin 909 bin 257 TL idari ceza uygulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber