THY'den Urumçi'ye sefer başlatma kararı
Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 17:38, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 17:38
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Urumçi şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.