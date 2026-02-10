'Aziz İhsan Aktaş' davasında duruşma yarına ertelendi

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7'si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Daha önceki duruşmalarda Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davada aralarında Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti. Duruşmanın üçüncü haftasında, Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmalarına başlandı. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşmada 10 tutuksuz sanık savunmasını yaptı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmesi için yarın saat 10.00'a ertelendi.