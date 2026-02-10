KDK 2025 Raporu TBMM'de: En çok hangi bakanlık şikayet edildi?
AYM'den hak ihlali kararı: ABD'ye iadesi istenen çocuk Türkiye'de kalacak
Hakime saldırı girişimi iddiası: Avukat adli kontrolle serbest!
İki ayda beşinci vaka: Meçhul İHA'lar Türkiye semalarında!
Meteoroloji'den uyarı: Hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak!
Parasıyla bile satın almak zordu: ASPİLSAN yerlisini üretti
Yapay zeka destekli ilk operasyon! 'Avcı' iz sürdü, 305 şüpheli yakalandı
Boğazına yemek kaçan sağlık çalışanı kendi hayatını kurtardı
Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı!
Başsavcılıktan 'altın hırsızlığı' açıklaması: Suçunu itiraf eden memur tutuklandı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Dolar 43,63 TL'ye yükseldi

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,63 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 17:17, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 17:19
Dolar 43,63 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları43,595043,596043,633043,6340
Avro51,935051,936051,984051,9850
Sterlin59,548059,558059,741059,7510
İsviçre frangı56,745056,755057,088057,0980
ANKARA
ABD doları43,565043,645043,603043,6830
Avro51,895051,975051,944052,0240
Sterlin59,488059,698059,681059,8910

