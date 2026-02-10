Dolar 43,63 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,63 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 17:17, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,5950
|43,5960
|43,6330
|43,6340
|Avro
|51,9350
|51,9360
|51,9840
|51,9850
|Sterlin
|59,5480
|59,5580
|59,7410
|59,7510
|İsviçre frangı
|56,7450
|56,7550
|57,0880
|57,0980
|ANKARA
|ABD doları
|43,5650
|43,6450
|43,6030
|43,6830
|Avro
|51,8950
|51,9750
|51,9440
|52,0240
|Sterlin
|59,4880
|59,6980
|59,6810
|59,8910