Dolar 43,63 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,5950 43,5960 43,6330 43,6340 Avro 51,9350 51,9360 51,9840 51,9850 Sterlin 59,5480 59,5580 59,7410 59,7510 İsviçre frangı 56,7450 56,7550 57,0880 57,0980 ANKARA ABD doları 43,5650 43,6450 43,6030 43,6830 Avro 51,8950 51,9750 51,9440 52,0240 Sterlin 59,4880 59,6980 59,6810 59,8910