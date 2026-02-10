Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni ve sivil anayasanın milletimize karşı en önemli sorumluluk olduğunu vurguladı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 13:00, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 13:01
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın hazırlanmasının Türk milletine karşı en önemli sorumluluk ve borç olduğunu belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, toplumun ortak talep ve beklentisini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Tunç, Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurguladı.

Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Hedefler

Yılmaz Tunç, son 23 yılda gerçekleştirilen reformlarla mevcut anayasanın darbeci ve vesayetçi ruhunun büyük ölçüde zayıflatıldığını, ancak kalıcı çözümün milletin temsilcileri tarafından yazılan ve halkın onayladığı yeni bir anayasa ile mümkün olacağını belirtti. Yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması, kimseyi ötekileştirmemesi ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri içermesi gerektiğini ifade etti.

Adli Soruşturma ve Kınama

Tunç, Zeynep Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan hakareti kınadığını, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.


