Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni, sivil ve demokratik bir anayasanın hazırlanmasının Türk milletine karşı en önemli sorumluluk ve borç olduğunu belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında telefonla görüştüğü, kıyafeti nedeniyle hakarete uğrayan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in "Sivil anayasayı getirin de bizi bu tür haksızlıklardan kurtarın" sözlerinin, toplumun ortak talep ve beklentisini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Tunç, Güneş'in bu talebinde haklı olduğunu vurguladı.

Yeni Anayasa İhtiyacı ve Temel Hedefler

Yılmaz Tunç, son 23 yılda gerçekleştirilen reformlarla mevcut anayasanın darbeci ve vesayetçi ruhunun büyük ölçüde zayıflatıldığını, ancak kalıcı çözümün milletin temsilcileri tarafından yazılan ve halkın onayladığı yeni bir anayasa ile mümkün olacağını belirtti. Yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması, kimseyi ötekileştirmemesi ve başörtüsüne anayasal teminat getiren düzenlemeleri içermesi gerektiğini ifade etti.

Adli Soruşturma ve Kınama

Tunç, Zeynep Güneş'e ve milletin değerlerine yönelik yapılan hakareti kınadığını, başlatılan adli soruşturmayı titizlikle takip ettiğini bildirdi.



