DMM: 10 TL madeni para olduğuna dair paylaşımlar gerçek değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.