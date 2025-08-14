Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
TÜBAF Başkanı Sinan Burhan: Katil İsrail 247 Gazeteciyi Öldürüldü

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Filistin'de görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 16:40, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 18:16
Basın mensuplarının da katılım gösterdiği açıklamada, TÜBAF yetkilileri ile gazeteciler, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlaline dikkat çekti. Özellikle savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin korunmasının uluslararası hukuk çerçevesinde bir zorunluluk olduğuna değinilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının evrensel basın ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

Sinan Burhan: Basın özgürlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez

İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan basın özgürlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Burhan, "Türkiye Basın Federasyonu olarak Filistin'de katledilen gazetecileri anmak rahmet okumak bütün dünyaya seslenmek için buradayız" dedi. Filistin Gazze Şeridi'nde üç gün önce 5 gazetecinin daha şehit edildiğini belirten Burhan, İsrail'in gazetecileri hedef alarak katliam yaptığını ifade etti. Burhan, bugüne kadar Gazze'de şehit edilen gazeteci sayısının da 247 e yükseldiğini söyledi.

"Sözlerin ötesinde yaptırımlar gerekli"

Burhan, 2023 yılından bu yana 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 300 çocuğun ise açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. "İslam dünyası sessiz, Batı ve Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık ve vicdan ayakta" diyen Burhan, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini ancak sözlerin ötesinde yaptırımların da gerektiğini vurguladı.

"Türkiye toprakları da hedef gösteriliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "One minute" sözlerini hatırlatan Burhan, artık İslam dünyasının birleşerek, gerekirse askeri müdahalede bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin de İsrail'e karşı birlik olması çağrısında bulundu.

Burhan sözlerini şöyle tamamladı;
"Açlık ve susuzluk içinde kıvranan bir halk var. İnsanlık ölmüş, hukuk ölmüş. Büyük İsrail projesi adı altında Türkiye toprakları dahi hedef gösteriliyor. Türk halkı olarak iktidarı ve muhalefetiyle bu zulme karşı durmalıyız"

Yasemin Meydan: Bu vahşete artık dur demeliyiz

Gazeteci Yasemin Meydan da Gazze'de süren katliama karşı sessiz kalan dünya kamuoyuna ve İslam ülkelerine tepki gösterdi. Kadınların, çocukların ve gazetecilerin hedef alındığı saldırıların bir savaş değil, açık bir soykırım olduğunu belirten Meydan, "Bu vahşete artık dur demeliyiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmalı, insanlığın vicdanını temsil etmeliyiz" dedi.

Meydan, "Filistin'de yaşanan Katliam kadınlara çocuklara gazetecilerimiz yapılan her şeye dur demeliyiz. Bütün dünya sessiz kalıyor. Sessiz çoğunluğun sesi olmalıyız. Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyası nerede neden sesi çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyasının sessizliğini eleştiren Meydan, sadece dualarla değil, fiili tepkilerle de harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

