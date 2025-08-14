TÜBAF Başkanı Sinan Burhan: Katil İsrail 247 Gazeteciyi Öldürüldü
Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Filistin'de görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınamak amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması düzenledi.
Basın mensuplarının da katılım gösterdiği açıklamada, TÜBAF yetkilileri ile
gazeteciler, Filistin'de yaşanan insan hakları ihlaline dikkat çekti. Özellikle
savaş bölgelerinde çalışan gazetecilerin korunmasının uluslararası hukuk çerçevesinde
bir zorunluluk olduğuna değinilen açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının
evrensel basın ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.
Sinan Burhan: Basın özgürlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez
İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterisinde konuşan Türkiye
Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan basın özgürlüğüne yönelik saldırıların
kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Burhan, "Türkiye Basın Federasyonu olarak Filistin'de katledilen gazetecileri anmak rahmet okumak bütün dünyaya seslenmek için buradayız" dedi. Filistin Gazze Şeridi'nde üç gün önce 5 gazetecinin daha şehit edildiğini belirten Burhan, İsrail'in gazetecileri hedef alarak katliam yaptığını ifade etti. Burhan, bugüne kadar Gazze'de şehit edilen gazeteci sayısının da 247 e yükseldiğini söyledi.
"Sözlerin ötesinde yaptırımlar gerekli"
Burhan, 2023 yılından bu yana 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 300
çocuğun ise açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. "İslam
dünyası sessiz, Batı ve Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık ve vicdan
ayakta" diyen Burhan, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğini ancak sözlerin
ötesinde yaptırımların da gerektiğini vurguladı.
"Türkiye toprakları da hedef gösteriliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" ve "One minute"
sözlerini hatırlatan Burhan, artık İslam dünyasının birleşerek, gerekirse askeri
müdahalede bulunması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan
ve Mısır gibi ülkelerin de İsrail'e karşı birlik olması çağrısında bulundu.
Burhan sözlerini şöyle tamamladı;
"Açlık ve susuzluk içinde kıvranan bir halk var. İnsanlık ölmüş, hukuk ölmüş. Büyük İsrail projesi adı altında Türkiye toprakları dahi hedef gösteriliyor. Türk halkı olarak iktidarı ve muhalefetiyle bu zulme karşı durmalıyız"
Yasemin Meydan: Bu vahşete artık dur demeliyiz
Gazeteci Yasemin Meydan da Gazze'de süren katliama karşı sessiz kalan dünya
kamuoyuna ve İslam ülkelerine tepki gösterdi. Kadınların, çocukların ve gazetecilerin
hedef alındığı saldırıların bir savaş değil, açık bir soykırım olduğunu belirten
Meydan, "Bu vahşete artık dur demeliyiz. Sessiz çoğunluğun sesi olmalı, insanlığın
vicdanını temsil etmeliyiz" dedi.
Meydan, "Filistin'de yaşanan Katliam kadınlara çocuklara gazetecilerimiz yapılan
her şeye dur demeliyiz. Bütün dünya sessiz kalıyor. Sessiz çoğunluğun sesi olmalıyız.
Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyası nerede neden sesi çıkmıyor" ifadelerini
kullandı.
Türkiye'deki ve dünyadaki İslam coğrafyasının sessizliğini eleştiren Meydan, sadece dualarla değil, fiili tepkilerle de harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.