15 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

15 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

15 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 00:01, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 00:05
Yazdır
15 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Kırşehir/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valiliğini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmam Hatip Lisesi 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katılacak, Artvin Valiliğini, esnafı, AK Parti Artvin İl Başkanlığını, MHP Artvin İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sanayiciler ile İstişare Toplantısı'na katılacak ve Rize Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.

(Artvin/11.05-11.55-13.15-13.50-14.40-15.10, Rize/17.50)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Obrucak Barajı Açılışı'na ve 35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katılacak.

(Kastamonu/14.00- 16.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı tanıtım etkinliğine ve Marmara Bölgesi Esnaf Odaları Birlikleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/14.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askeri Tank Taşıma Vagonu Teslim Töreni'ne katılacak, Sivas Valiliğini ziyaret edecek, Tarihi Meydan Camii açılışı ve cuma namazına katılacak, AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yozgat Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve Kırşehir'de 7. Geleneksel Bulgur Festivali'ne katılacak.

(Sivas/10.45-12.00-12.30-14.30/Yozgat/16.00/ Kırşehir/17.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini, hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile 2. çeyreğe ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da bir araya gelecek.

(Washington/Moskova)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 2. haftası, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30)

2- Trendyol 1. Lig'in ikinci haftası, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak Serik Belediyespor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(Muğla/21.30)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katılacağı THY DBB Süper Kupa turnuvasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Münih/19.00)

4- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na Endonezya'da çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, bu turda Japonya ile karşılaşacak.

(Surabaya/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber