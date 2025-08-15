Ördükleri duvar üzerlerine devrildi! İki işçi yaralandı
Erzincan-Çayırlı yolunda taş duvar yapımı işinde çalışan 2 işçi, ördükleri duvarın üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 08:29, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 08:30
Dün öğle saatlerinde Devekorusu mevkiinde yol kenarına taştan duvar yapan işçiler, duvarın devrilmesiyle üzerlerine düşen taş parçaları nedeniyle yaralandı.
Fatih K., ve Nurullah Ç. isimli işçiler ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili taş duvar işinde çalışan diğer işçilerin ifadelerine başvurdu.