Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada

Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun...

Yurt içinde kamuda 8. dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin toplantılar takip edilecek. Hükümet geçen hafta ikinci teklifini açıkladı. Taban ücretlere bin lira artış önerildi. Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek.

Uzlaşma olmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak.

İkinci çeyrek işsizlik oranı belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu salı günü ikinci çeyrek işsizlik oranını açıklayacak. İlk çeyrekte işsizlik yüzde 8 virgül 2 oldu. Mart ayında oran yüzde 7,9'a gerilemişti. Aylık bazda 2005'ten bu yana en düşük düzey görüldü.

Perşembe günü tüketici güven endeksi belli olacak. Temmuz ayında endeks yüzde 1,8 gerileyerek 83,5 oldu. Ağustos rakamları iç talep ve beklentiler için ipucu verecek.

Küresel cephede gözler ABD'de

Küresel cephede de takvim hareketli...

Çerşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon, cuma Almanya'da büyüme verileri açıklanacak. Amerikan Merkez Bankası FED'in geçen haftaki faiz kararına dair tutanaklar çarşamba günü belli olacak.

En önemli gündem maddesi olarak ise 21-23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilecek toplantı öne çıkıyor.

Merkez Bankası yetkililerinin sempozyumda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed Başkanı Powell ise mesajlarını, cuma günü verecek.