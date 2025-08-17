Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada

Bu hafta ekonomide yoğun veri gündemi takip edilecek. Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde görüşmeler devam edecek. Salı günü ikinci çeyreğe ilişkin işsizlik oranları açıklanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 23:45, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 23:51
Yazdır
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada

Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun...

Yurt içinde kamuda 8. dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin toplantılar takip edilecek. Hükümet geçen hafta ikinci teklifini açıkladı. Taban ücretlere bin lira artış önerildi. Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek.

Uzlaşma olmazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun vereceği karar bağlayıcı olacak.

İkinci çeyrek işsizlik oranı belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu salı günü ikinci çeyrek işsizlik oranını açıklayacak. İlk çeyrekte işsizlik yüzde 8 virgül 2 oldu. Mart ayında oran yüzde 7,9'a gerilemişti. Aylık bazda 2005'ten bu yana en düşük düzey görüldü.

Perşembe günü tüketici güven endeksi belli olacak. Temmuz ayında endeks yüzde 1,8 gerileyerek 83,5 oldu. Ağustos rakamları iç talep ve beklentiler için ipucu verecek.

Küresel cephede gözler ABD'de

Küresel cephede de takvim hareketli...

Çerşamba Avro Bölgesi'nde enflasyon, cuma Almanya'da büyüme verileri açıklanacak. Amerikan Merkez Bankası FED'in geçen haftaki faiz kararına dair tutanaklar çarşamba günü belli olacak.

En önemli gündem maddesi olarak ise 21-23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilecek toplantı öne çıkıyor.

Merkez Bankası yetkililerinin sempozyumda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed Başkanı Powell ise mesajlarını, cuma günü verecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber