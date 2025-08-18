Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.

Başkent'te düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle sabah 08.00'den itibaren birçok cadde ve sokak etkinlik sona erene kadar trafiğe çift yönlü olarak kapatılacak.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK

Söz konusu etkinlik nedeniyle kapalı olacak cadde ve sokaklar netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatılacak.



