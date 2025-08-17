Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altında

Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altında

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 23:52, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 23:52
Yazdır

2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm tesisinin yanındaki halı fabrikasına da sıçradı. Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangını söndürmek için ekiplerin çalıştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin saat 16.10'da ihbar aldık. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol materyalleri var. Çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Enerjisi yüksek bir yangın. Amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını tutabilmek. Bütün kurumlar burada, şu an 40'a yakın itfaiye aracı ve 100'e yakın itfaiye personeli var. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz. Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanlarımız çalışmalara devam edecek. Gaziantep'imize geçmiş olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber