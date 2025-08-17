Minibüsten düşen hemşire hayatını kaybetti!

Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.

