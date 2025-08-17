Minibüsten düşen hemşire hayatını kaybetti!
Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsten düşen hemşire Ayşe Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şoför gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 12:33, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 12:34
Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsten düşen hemşire, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.
Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.