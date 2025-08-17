Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Türk Tabipleri Birliği'nin elektronik sistemine siber saldırı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7 Ağustos Cuma günü bilgi sistemlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıyı açıkladı. Saldırının ardından sistem geçici olarak kapatıldı ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7 Ağustos 2025 Cuma günü elektronik bilgi sistemine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

TTB tarafından yapılan açıklamada, saldırının tespit edilmesinin ardından sistemin erişime kapatıldığı ve hem birliğin bilgi işlem çalışanları hem de profesyonel destek alınarak hasar tespiti ile sistemin güvenli şekilde çalışmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

Saldırı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirildi ve üyeler, kişisel elektronik posta hesapları aracılığıyla bilgilendirildi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. TTB, gerekli kontrollerin sağlanmasının ardından sistemin yeni sunucuya taşındığını ve güvenlik duvarının güçlendirildiğini, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü tekrar kullanıma açıldığını açıkladı.

Uzman incelemelerine göre, saldırganların amacı fidyecilik yapmak, TTB kurumsal banka hesaplarına veya hekimlerin kişisel bilgilerine erişmekti. Ancak zanlıların veri tabanına doğrudan giremediği, bunun yerine veritabanına erişimi sağlayan arayüzü silerek sistemi çalışmaz hale getirdikleri belirlendi. Kesin sonuç ve zanlıların tespit edilmesi için savcılığın eski sunucu üzerinde yapacağı incelemenin beklendiği kaydedildi.

TTB, siber saldırının sistem üzerinde oluşturduğu hasarın giderildiğini ve gelecekte benzer saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırıldığını vurguladı.

